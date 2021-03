In casa Juventus sono tutti in bilico, solo sette conferme sicure nel prossimo calciomercato estivo

Tutti in bilico in casa Juventus. O quasi. L’andamento deludente in questa stagione, quando mancano ancora undici gare al termine del campionato, sta già imponendo serie riflessioni sul futuro di svariati elementi. Se Cristiano Ronaldo valuta il suo addio con eventuale ritorno al Real Madrid, in rosa, riporta ‘Tuttosport’, ci sarebbero solo sette elementi sicuri di poter restare: Matthijs De Ligt, Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, McKennie, Arthur, Danilo e probabilmente Leonardo Bonucci. Chiellini e Buffon dovranno invece decidere se continuare o meno la loro carriera.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione totale: 100 milioni per l’attaccante

Calciomercato Juventus, sette conferme sicure: Morata in bilico

LEGGI ANCHE >>> Juventus, vertice con Agnelli: deciso il futuro di Pirlo

In bilico sarebbe anche il destino di Alvaro Morata, per il quale la Juventus può rinnovare il prestito per altri dodici mesi versando 10 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid. Il suo futuro sembra legato a quello di Ronaldo e Dybala e dalle punte che offrirà la prossima sessione di mercato. In bilico, infine, ci sarebbe anche Szczesny, che dovrà convivere con le voci sul possibile arrivo di Donnarumma, che non ha ancora rinnovato col Milan. I prossimi saranno mesi decisivi, dunque, per il progetto di Andrea Agnelli.