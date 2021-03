La Juventus starebbe provando a portare in Serie A Salah: super offerta dai bianconeri al Liverpool

L’eliminazione dalla Champions ad opera del Porto è stata come una scossa per la Juventus. I bianconeri si sono risvegliati consapevoli che la loro ‘grandezza’ degli anni passati va rinverdita anche con acquisti di spessore. Il malumore di Cristiano Ronaldo che spinge per tornare a Madrid, costringe Paratici a trovare le giuste contromosse. Una potrebbe arrivare dal mercato, assicurando un top player per l’attacco di Andrea Pirlo. In Spagna parlano anche di un’offerta in arrivo. Il nome è quello di Mohamed Salah che a fine stagione potrebbe lasciare il Liverpool. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, 100 milioni per Salah

Dell’offerta della Juventus per Salah ne parla ‘donbalon.com’ che racconta dell’interesse bianconero per l’ex attaccante di Fiorentina e Roma. Un interesse che potrebbe sfociare in un’offerta faraonica. Il portale spagnolo parla, infatti, di 100 milioni di euro che il club piemontese sarebbe pronto a sborsare per riportare in Serie A il calciatore ‘reds’.

Una cifra importante che la Juve potrebbe in parte ottenere con la cessione di Dybala per circa 50-55 milioni di euro. Affare non in discesa però visto la concorrenza di Manchester United e Psg, oltre alla possibile permanenza a Liverpool.