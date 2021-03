I tifosi della Juventus non hanno gradito la prestazione dei bianconeri nel primo tempo: sui social è un unico coro

La Juventus è ancora 0-0 con il Benevento in questo primo tempo all’Allianz Stadium. La prestazione dei bianconeri, che devono assolutamente vincere per tenere il passo Champions League e sperare ancora di riprendere l’Inter per lo scudetto, non è però assolutamente adatta alle aspettative. E i tifosi sui social ne hanno un po’ per tutti, da Morata a Bernardeschi oltre a Kulusevski, per finire poi anche ad Andrea Pirlo reo di aver messo in campo una squadra non in grado di giocare con qualità.

In particolare in tantissimi se la prendono con Alvaro Morata, che viene attaccato su tutti i fronti: “Ancora mi chiedo perché abbiano investito così tanto su Morata. Giocatore sopravvalutato”, è uno “scarsone miracolato”, oppure “Possiamo ancora darlo indietro?”, “È tornato a mangiarsi 200 gol a partita”. L’attaccante spagnolo non è l’unico però nel mirino, dal momento che c’è anche Federico Bernardeschi: “Mi ricorda Balto. Non è terzino, non è centrocampista. Sa soltanto quello che non è, un calciatore”, “Cosa ho fatto di male nella vita per meritarmi Bernardeschi?”, commenti decisamente duri e sintomatici di un’insofferenza di fondo.

Tanti commenti anche contro Kulusevski, reo di non usare l’altro piede e di essere prevedibili, e Andrea Pirlo: “Zero idee, zero schemi, zero allenatore”. O inoltre: “Ancora 0-0 contro una squadra che sabato è stata presa a schiaffi da Vlahovic. Quanto facciamo pena….”, “Mi auguro che vi siate abbuffati di brutto prima di questa partita perché altrimenti siete veramente indecenti”.