Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Benevento, match dell’Allianz Stadium valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A

La Juventus fatica nel match casalingo contro il Benevento. Termina a reti bianche il primo tempo della sfida dell’Allianz Stadium, con la squadra di Pirlo incapace di di sbloccare il risultato prima dell’intervallo. Morata sciupa due ghiotte occasioni, il rasoterra ad inizio gara di Ronaldo sfiora il palo. Chiesa per una volta non incide, Bernardeschi pasticcia a sinistra. Non bastano i ricami in mediana di un brillante Arthur. Benevento ordinato e ficcante in ripartenza, con Ionita sette polmoni tra centrocampo e attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6

Bonucci 5,5

De Ligt 6

Bernardeschi 5

Kulusevski 6

Arthur 6,5

Rabiot 6

Chiesa 5,5

Morata 5

Cristiano Ronaldo 6

All. Pirlo 5,5

BENEVENTO

Montipò 6,5

Tuia 5,5

Barba 6,5

Caldirola 6

Improta 6

Hetemaj 6

Viola 6,5

Ionita 6,5

Foulon 5,5

Lapadula 6,5

Gaich 6

All. Inzaghi 6,5

Arbitro: Abisso 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-BENEVENTO 0-0

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Kulusevski, Rabiot, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Dragusin, Di Pardo, Frabotta, McKennie, Bentancur, Fagioli

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Barba, Caldirola; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Foulon; Lapadula, Gaich. Allenatore: FilippoInzaghi

A disposizione:Manfredini, Lucatelli, Tello, Pastina, Dabo, Insigne, Di Serio, Moncini, Sau, Caprari.

Arbitro: Abisso (sez. Palermo)

VAR: Banti

Ammoniti: Tuia (B), Bernardeschi (J)

Espulsi:

Note: recupero