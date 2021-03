In Spagna rilanciano con forza l’interesse dell’Inter per Isco. In uscita dal Real Madrid, il fantasista spagnolo è da tempo nel mirino della Juventus

Bomba dalla Spagna. Stando a ‘Sport.es’ Antonio Conte ha chiesto l’acquisto di Isco, fantasista spagnolo in uscita dal Real Madrid e da tempo nel mirino della Juventus. Non è la prima volta che il classe ’92 viene accostato ai nerazzurri, già infatti lo scorso gennaio se non addirittura prima si è parlato di un suo possibile approdo ad Appiano.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Buffon: slitta la decisione sul futuro! Le ultime

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Isco: le cifre

Al tempo nell’ambito di uno scambio con Eriksen, stavolta invece come operazione singola sulla base di 25-30 milioni di euro. Queste sono in sostanza le cifre che chiedono le ‘Merengues’ per il cartellino del 28enne, ai margini della squadra di Zidane e peraltro in scadenza di contratto nel giugno 2022. Dunque fra solo un anno, motivo per cui il club di viale della Liberazione vogliono provare a chiudere il tutto a un prezzo inferiore. Nel caso ci riuscisse, parleremmo ugualmente di un affare oneroso: tra ingaggio lordo (11 milioni circa con Decreto Crescita per almeno quattro anni di contratto) e cartellino (il Real potrebbe scendere a 20 milioni), l’investimento potrebbe toccare i 64 milioni di euro. Oltre che alla Juve, Isco piace pure al Siviglia e a diversi club inglesi, l’Everton di Ancelotti su tutti.