Il giornalista Paolo De Paola ha analizzato il mercato della Juventus e ha chiesto il ritorno di Marotta

Intervenuto ai microfoni di CMIT TV, Paolo De Paola ha fatto il punto sul momento della Juventus. Il noto giornalista non ha usato mezzi termini: “Pirlo è ancora un ex giocatore che chiaramente risente dell’influenza di giocatori come Buffon, Chiellini e Bonuci. Bisogna fare un mercato di rottura e più affine con le caratteristiche di Ronaldo. Vederlo isolato in avanti non è bello. Ronaldo ha portato due scudetti, forse col Porto è stata la sua peggior partita e andava sostituito. Pirlo sembra incapace di sostituire Ronaldo, ma lui può stare anche in panchina. Il primo anno di Maradona fu un flop, poi la società gli costruì una squadra attorno. Bisogna rinforzare difesa e centrocampo”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, De Paola: “Pirlo è ancora un ex giocatore! Basta con i senatori! Ecco cosa serve”

De Paola ha proseguito la sua disamina: “Alla Juventus manca una figura dirigenziale come Marotta. Se torna? Magari, sarebbe perfetto. Paratici è un bravissimo secondo, ma è quello il suo ruolo. Nedved è un ottimo vice presidente ma non può trasmettere uno stile e sinceramente ha un po’ stufato. Manca una figura di riferimento che interagisca tra Paratici, Nedved e il presidente. La Juventus lo ha buttato via questo scudetto. Allenatore? Una figura come Zidane non sarebbe sbagliata”.