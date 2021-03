Calciomercato Juventus, Pirlo a rischio | Allegri e non solo: i nomi in corsa

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus appare sempre più in bilico. Il tecnico è a rischio: occhio alle ipotesi per la sostituzione. Le ultime novità

La Juventus sembra arrivata all’ennesimo bivio della sua stagione. Il club bianconero, infatti, ha dovuto incassare una pessima sconfitta per mano del Benevento. Una prova decisamente negativa quella degli uomini di Andrea Pirlo che apre nuovi scenari sul futuro dell’allenatore e le scelte societarie.

Ad oggi, infatti, il tecnico bianconero è stato sempre confermato dalla società e nessuno ha posto in dubbio il progetto partito la scorsa estate. L’ultima sconfitta, però, ha gettato delle ombre sulle prospettive del tecnico sulla panchina bianconera. Un futuro che ora appare sempre più in bilico e dovrà essere verificato nelle prossime settimane. Intanto, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ora sono molti in società a essere in bilico. Fabio Paratici e Federico Cherubini sono in scadenza a fine anno, ma la loro conferma è nell’aria, in modo da lavorare sul futuro già ad aprile. Occhio, invece, alle prospettive per quanto riguarda l’allenatore e la decisione per Andrea Pirlo: due nomi restano in pole position.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo italiano | Scambio per Locatelli

Calciomercato Juventus, due nomi per sostituire Pirlo: ipotesi Allegri, sogno Zidane

La società, come riporta la Rosea, sta valutando diverse alternative al tecnico bianconero. In primis, attenzione a Massimiliano Allegri. Il tecnico ha parlato nelle ultime ore, facendo intendere la sua volontà di tornare in panchina dopo le fruttuose esperienze sulla panchina di Juventus e Milan. Il ritorno di fiamma alla Juventus sarebbe una decisione logica ma forte. Vorrebbe dire condividere con lui progetti e sposare la sua visione. Sul tecnico, inoltre, come vi stiamo riportando ormai da diverse settimane è forte anche la Roma.

La Juventus, però, culla anche il sogno relativo Zinedine Zidane: l’allenatore, però, sembra ancora legato al Real Madrid. Infine, si fanno i nomi di Roberto Mancini e Luciano Spalletti: profili che, per un motivo o l’altro, avrebbero un senso per la società bianconera.