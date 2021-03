Calciomercato Juventus, doppio colpo italiano | Scambio per Locatelli

Il calciomercato Juventus lavora al doppio colpo italiano, ipotesi scambio per Locatelli e assalto estivo ad Emerson Palmieri

“Non so se sarà il mio ultimo anno al Sassuolo, vedremo cosa succederà in futuro”. Parlando della sua carriera, Manuel Locatelli non si è sbilanciato, ma l’ipotesi di un addio ai neroverdi la prossima estate è concreta. Sul centrocampista classe 1998 ci sono ormai da tempo gli occhi delle migliori big europee, ma la Juventus sembra in vantaggio anche in virtù degli ottimi rapporti con la dirigenza emiliana. I bianconeri, che vagliano molti profili italiani, potrebbero proporre uno scambio per poi puntare anche su Emerson Palmieri, altro giocatore che piace ormai da anni.

Calciomercato Juventus, scambio per Locatelli: c’è Frabotta

Valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro, riporta ‘Tuttosport’, Locatelli potrebbe essere prelevato dalla Juventus tramite uno scambio con Frabotta. Fabio Paratici, del resto, non ha mai interrotto i contatti e si augura di riuscire ad aggiungere la qualità dell’azzurro in mediana. Con l’eventuale uscita di Frabotta, inoltre, ci sarebbe spazio per l’entrata di Emerson, talento italobrasiliano del Chelsea cercato ormai da diverse stagioni.