Calciomercato Juventus, futuro al Sassuolo | Parla Locatelli

Manuel Locatelli, obiettivo di calciomercato della Juventus di Pirlo, ha parlato del suo futuro. Le dichiarazioni del centrocampista del Sassuolo

È senza dubbio il centrocampo il primo reparto da rinforzare in casa Juventus in vista della sessione estiva di calciomercato. Tra i nomi già circolati per i bianconeri c’è anche quello di Manuel Locatelli, affermatosi ormai come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Al format ufficiale del Sassuolo ‘Nero & Verde’, il talento della Nazionale ha risposto così riguardo al proprio futuro: “L’esperienza al Milan è stata fantastica e quello che ho trovato qui è una realtà bellissima. Non so se sarà il mio ultimo anno al Sassuolo, vedremo cosa succederà in futuro. Sogno di disputare un bell’Europeo e magari di vincerlo e poi di essere importante per questa squadra”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Locatelli ha poi proseguito: “Sono cambiato nella consapevolezza nei miei mezzi, sia come giocatore che come persona. Ho capito dove posso arrivare e a cosa posso ambire”. Infine, sulla crescita avuta con De Zerbi: “Ha avuto un ruolo fondamentale per me. Mi ha cambiato, mi ha fatto giocare, ma mi ha anche dato delle delusioni. Abbiamo anche litigato, ma ha sempre creduto in me. Mi ha sempre dato l’idea di avere fiducia e mi ha voluto lui, per me è stato fondamentale. In questo modo sai che anche quando non giochi bene hai la fiducia del mister”.