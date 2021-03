"LOCATELLI in una BIG come la JUVENTUS? Perchè no?!"

#Calciomercato #Juventus #Locatelli



Donati su Locatelli: "Era già forte al Milan, ora gioca con più consapevolezza"



Intervenuto nella nostra diretta, Massimo Donati, ex calciatore del Milan, ci da il suo punto di vista sul Sassuolo di De Zerbi dopo il pareggio rocambolesco contro il Napoli per 3-3. E parlando di Sassuolo, Donati, ci parla di Manuel Locatelli, ex Milan, che si sta mettendo il mostra in campionato con la maglia neroverde ed è un obiettivo per il centrocampo della Juventus di Andrea Pirlo! Tutte le news di calciomercato insieme a noi!



