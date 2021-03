A fine stagione, in casa Napoli si prospetta cambiamento, qualunque sia l’esito del campionato. In caso di Champions per la panchina si sogna il grande nome

La vittoria contro il Milan dell’ultimo fine settimana ha restituito grande entusiasmo all’ambiente Napoli. I partenopei sono in piena lotta per un posto Champions e dovranno battere la concorrenza di avversari duri come Atalanta, Roma, ma anche Juventus e lo stesso Milan che vive un momento di flessione. Al netto però di come si concluderà l’attuale annata il destino di Gennaro Gattuso appare però segnato. Come sottolineato anche dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ a prescindere da tutto De Laurentiis e il tecnico calabrese si saluteranno definitivamente.

Calciomercato Napoli, Allegri in caso di Champions: tutte le opzioni

Il Napoli dal canto suo ha però due strade possibili, a seconda di come si concluderà la stagione. Con la qualificazione alla prossima Champions League, e relativi introiti e prestigio, come sottolineato dal quotidiano, De Laurentiis farebbe una telefonata a Massimiliano Allegri per provare a portarlo alla guida degli azzurri. L’ex Juventus è tra gli ‘svincolati’ che piacciono a più club come testimoniato anche dall’interesse della Roma dei mesi scorsi. Insieme all’ex allenatore bianconero, ci sarebbero anche Paulo Fonseca e Rafa Benitez.

Al contrario in caso di Europa League nel casting rientrerebbero anche allenatori più giovani e in rampa di lancio come i vari De Zerbi, Ivan Juric e Vincenzo Italiano che con modus operandi differenti stanno facendo bene a Sassuolo, Verona e Spezia.