Antonio Nocerino, ex centrocampista tra gli altri del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CMIT TV

Vittoria fondamentale per il Napoli domenica sera a San Siro contro il Milan, grazie al gol segnato da Politano nella ripresa. Ossigeno puro per Gennaro Gattuso, con gli azzurri che si rilanciano nella corsa ad un posto in Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Nocerino a CMIT TV | Dal Milan al futuro di Gattuso

Del tecnico calabrese ha parlato l’ex compagno di squadra al Milan, Antonio Nocerino, intervenuto in esclusiva a CMIT TV: “Rino è molto preparato e lavora tantissimo. Guarda il pelo nell’uovo però bisogna anche guardare la realtà dei fatti. Sta allenando una buona squadra, non ha mai avuto tutta la squadra. Bisogna valutare tutto e alla fine si tirano le somme. Lo confermerei? Sempre. Perchè oltre all’allenatore trovare uomini così nel mondo del calcio non è semplice. Meglio averli, altrimenti li rimpiangi. Ieri non ho tifato, l’ho guardata da allenatore per studiarla bene”.