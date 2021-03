Calciomercato, nuova pretendente per Allegri: c'è il Leeds se parte Bielsa

Massimiliano Allegri non ha ancora trovato una panchina, ma dall’Inghilterra rivelano un nuovo scenario: pronto il Leeds se parte Bielsa

È uno degli allenatori più apprezzati da addetti ai lavori e tifosi, però da quando la Juventus ha scelto di esonerarlo non ha ancora trovato il progetto giusto. Massimiliano Allegri è uno dei tecnici più importanti, a livello europeo, attualmente disponibili e pronti per una nuova panchina. Una condizione che lo contraddistingue da quasi due anni ormai e che, però, sembra avere vita breve. Come raccontato su Calciomercato.it, Allegri piace alla Roma e rappresenta una delle alternative dei giallorossi per la prossima stagione. Intanto, però, dall’Inghilterra arriva una nuova ed inedita pretendente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, futuro Allegri | Ora c’è anche il Leeds United

Secondo quanto rivelato dal ‘Times’, il Leeds United starebbe pensando a Massimiliano Allegri in caso di addio con Marcelo Bielsa. Il tecnico argentino è solito lasciare le proprie squadre dopo pochi anni, lasciando in eredità valori ben precisi e un’idea di calcio destinata a durare negli anni. La dirigenza del club britannico, quindi, starebbe valutando un’idea molto ambiziosa: consegnare al tecnico livornese la panchina, con il sogno di raggiungere traguardi importanti in Premier League. In quel caso, Allegri si aggiungerebbe ad una lunga lista di allenatori italiani nel campionato inglese: gli ultimi e più illustri, Antonio Conte e Maurizio Sarri. Rispettivamente il suo predecessore ed il suo successore sulla panchina della Juventus.

Al momento, però, non si può assolutamente escludere un suo ritorno in Serie A. In pole position c’è la Roma, come raccontato a più riprese su queste pagine, ma non bisogna abbandonare anche altre piste. Conte deve ancora decidere quale sarà il suo futuro e anche il destino di Andrea Pirlo è tutto da scrivere. Sullo sfondo, poi, ci sono anche i grandi club della Liga. Dall’Inghilterra, in ogni caso, si registra un’interesse da parte del Leeds United. Seppur sia ancora un approccio preventivo, Allegri può annoverare una nuova pretendente fuori dalla sua porta.