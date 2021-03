Calciomercato Juventus, Milik è sempre più vicino | L'ultima indiscrezione

La Juventus lavora sul calciomercato alla ricerca di un bomber che possa completare l’attacco a disposizione di Andrea Pirlo. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo

La Juventus si avvia a un finale di stagione senza la Champions League dopo la cocente eliminazione per mano del Porto. I bianconeri vogliono rientrare nella corsa scudetto con l’Inter e hanno intenzione di macinare punti in un finale di stagione che si preannuncia al cardiopalma per la lotta al primo posto in classifica. La Vecchia Signora parallelamente si muove anche sul calciomercato e valuta diverse alternative per rinforzare l’attacco.

Vi abbiamo riportato anche negli ultimissimi giorni come Arkadiusz Milik rappresenti un profilo sulla lista di Fabio Paratici e dei bianconeri. Già negli scorsi mesi, il bomber è stato ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. La trattativa, però, non ha mai avuto l’accelerazione decisiva e alla fine il calciatore si è trasferito al Marsiglia a partire dallo scorso gennaio. In vista della prossima estate, le prospettive potrebbero cambiare nuovamente: lo stesso calciatore nelle ultime ore ha parlato del suo futuro.

Calciomercato Juventus, Milik e il suo futuro: arrivo ‘molto probabile’

La Juventus potrebbe tornare forte su Milik nella prossima estate. Nelle ultime ore, come vi abbiamo riportato, il calciatore ha fatto il punto della situazione sul suo futuro, ai microfoni de ‘L’Equipe’: “Oggi sono all’OM e penso solo all’OM. Ho dei sogni, voglio giocare nei migliori club del mondo. Cosa devo fare per essere in uno di questo club tra due anni o magari tra due mesi? Il modo è dare il 100% ogni giorno ed essere pronto per ogni partita, migliorandosi”.

Parole importanti che alludono a un possibile addio nel prossimo futuro. La Juventus resta alla finestra e potrebbe sfruttare questa situazione decisamente vantaggiosa. In caso di mancata qualificazione del Marsiglia alla prossima Champions League, infatti, il calciatore potrebbe liberarsi per 12 milioni di euro. Una cifra decisamente bassa per un attaccante delle sue qualità. Per questo, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, l’arrivo del bomber in bianconero sarebbe soltanto rimandato. Anzi, viene definito “molto probabile” nella prossima estate. Anche l’eventuale addio di Cristiano Ronaldo, non sarebbe un ostacolo alla trattativa. In quel caso, infatti, la Juventus potrebbe andare su due attaccanti e Milik a quelle cifre è un’opportunità da cogliere in ogni caso.