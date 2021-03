Calciomercato Juventus, Danilo verso il rinnovo | E' un pupillo di Pirlo

La Juventus si divide tra le dinamiche di campo e quelle sul calciomercato. I bianconeri valutano il possibile rinnovo di contratto per il pupillo di Andrea Pirlo

La Juventus è arrivata ad un momento cruciale della sua stagione. I bianconeri sono stati eliminati dalla Champions League per mano del Porto e ora si apprestano a vivere una parte finale di stagione al cardiopalma. La Vecchia Signora, infatti, ha il chiaro obiettivo di macinare punti nell’ottica di una disperata rimonta all’Inter al vertice della Serie A. La distanza è tanto, ma la ferocia dimostrata dai bianconeri a Cagliari sembra un ottimo inizio per gli uomini di Andrea Pirlo.

Intanto, la società continua a pianificare il calciomercato in quella che sembra una vera e propria rivoluzione all’orizzonte. I bianconeri, infatti, potrebbero ristrutturare notevolmente la rosa in tutti i reparti, dopo una stagione che, ad oggi, ha visto deludere diversi interpreti considerati ai nastri di partenza essenziali per la squadra. In uno scenario del genere, un difensore sembra, invece, sempre più vicino a una lunga permanenza nel club bianconero: ecco tutte le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Juventus, si valuta il rinnovo di Danilo: gli ultimi aggiornamenti

Danilo rappresenta un calciatore di grande duttilità e esperienza. Negli ultimi mesi, è riuscito a imporsi come uno degli intoccabili a disposizione di Andrea Pirlo. Lo abbiamo visto disimpegnarsi al meglio da terzo centrale di difesa, da terzino puro e addirittura da centrocampista. Una duttilità estremamente preziosa che potrebbe fare decisamente comodo ai bianconeri nel prossimo futuro.

Proprio per questo, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, la sua posizione nella Juventus è sempre più salda e si valuta il rinnovo di contratto. Il calciatore ha già un accordo decisamente lungo che scadrà nel 2024, ma il club potrebbe decidere di allungarlo per un altro anno in modo da blindare il calciatore. Il jolly è sempre più prezioso per Andrea Pirlo e il suo futuro dovrebbe essere alla Juventus: si valuta il prolungamento.