Milik, in orbita Juventus, ha ammesso: “Voglio giocare nei migliori club del mondo. Questo è il mio obiettivo, può essere tra due mesi”

I bianconeri si ritrovano a dover concludere al meglio un’altra stagione dopo una delusione in Champions League. Questa volta il malumore del club piemontese è amplificato dalla presenza, cara come il fuoco, di Cristiano Ronaldo. L’arrivo dell’asso portoghese nell’estate del 2018 doveva essere il naturale preludio di un trionfo europeo che, però, è apparso ancora più un miraggio rispetto agli anni precedenti. Ora la Juventus starebbe valutando anche un futuro senza CR7, visto che le strade del cinque volte Pallone d’Oro e della Vecchia Signora potrebbe dividersi in estate.

Sia in caso di partenza di Ronaldo che di una sua eventuale permanenza, a Torino occorrerà un’altra prima punta. Avere solamente Alvaro Morata a disposizione di Andrea Pirlo, infatti, è stata una delle lacune emerse da questa stagione. Uno dei possibili nomi per rinforzare l’attacco della Juventus, poi, potrebbe essere Arkadiusz Milik. L’ex Napoli, nella giornata odierna, ha fatto un’importante ammissione in chiave mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, senti Milik: “Voglio un grande club. Può essere tra due mesi”

Arkadiusz Milik è stato un obiettivo della Juventus nella scorsa stagione e anche nel mercato di gennaio. Alla fine, però, il polacco ha lasciato il Napoli per raggiungere l’Olympique Marsiglia e le mire di Fabio Paratici non si sono tramutate in un trasferimento in bianconero. A distanza di qualche mese, però, il club piemontese non sembra aver distolto lo sguardo da Milik ed il suo continua ad essere uno dei nomi più gettonati per rimpolpare l’attacco a disposizione di Andrea Pirlo per la prossima stagione.

Intanto dalla Francia, Milik ha parlato ai microfoni de ‘L’Equipe: “Interesse di altri club? Oggi sono all’OM e penso solo all’OM. Ho dei sogni, voglio giocare nei migliori club del mondo. Questo è il mio obiettivo. Mi chiedo: cosa devo fare per essere in uno di questo club tra due anni o magari tra due mesi? Il modo è dare il 100% ogni giorno ed essere pronto per ogni partita, migliorandosi”. Un’ammissione in piena regola, quella dell’attaccante polacco. L’ex azzurro, infatti, ha espresso il desiderio di ritrovare un grande club nel giro di pochi anni o addirittura di pochi mesi. La Juventus osserva. Infine, Milik ha parlato anche del suo processo di crescita: “Nel calcio due mesi sono tanti e due anni sono un’enormità.Ora ho 27 anni e ho ancora voglia di crescere, crescere, crescere”.