Calciomercato Juventus, bivio Ronaldo | Super scambio, poi assalto al bomber: tutti i nomi

Il futuro della Juventus si compone inevitabilmente con quello di Cristiano Ronaldo. L’attaccante bianconero è al bivio per il suo futuro. Di seguito lo scenario e tutti i dettagli

Cristiano Ronaldo rappresenta l’epicentro della Juventus e probabilmente del calciomercato internazionale. L’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League ha dato il via a una serie di discussioni clamorose sul suo futuro, con possibile addio alla Vecchia Signora. Ronaldo ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 e inevitabilmente attrae i maggiori club di livello internazionale. In Spagna, nelle ultime ore, non si fa altro che parlare del Real Madrid e di un ritorno che sarebbe assolutamente clamoroso.

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, in realtà, Ronaldo avrebbe creato un vero e proprio bivio per il futuro della Juventus sul calciomercato. Un doppio scenario che potrebbe totalmente stravolgere i bianconeri nei prossimi mesi. Secondo il quotidiano, le opportunità di permanenza per Ronaldo si attesterebbe al 75%. In questo caso, la Juventus cercherebbe di completare la rosa con un attaccante tra Arkadiusz Milik o Memphis Depay, in orbita bianconera ormai da mesi. A centrocampo, invece, resterebbero sullo sfondo Jorginho o Manuel Locatelli, in modo da completare al meglio la rosa di Pirlo.

Calciomercato Juventus, lo scenario in caso di addio di Ronaldo: da Pogba a Icardi

In caso di addio di Cristiano Ronaldo, invece, tutto cambierebbe in casa bianconera e si punterebbero nomi decisamente più pesanti. Già negli scorsi giorni, vi avevamo riportato dei possibili scambi con Pogba e Mauro Icardi. Secondo il quotidiano torinese, infatti, in attacco la Juventus potrebbe tornare a credere seriamente in Maurito. L’attaccante ex Inter potrebbe vedere i suoi spazi restringersi ulteriormente con l’eventuale arrivo di Lionel Messi e avrebbe la freddezza necessaria per prender il posto del portoghese. Gli altri nomi sul tavolo portano a Moise Kean, che è assolutamente esploso con il PSG in questa stagione, e Sergio Aguero in scadenza con il Manchester City.

Un colpo di questo tipo in attacco non pregiudicherebbe comunque l’arrivo di un centrocampista alla coorte di Andrea Pirlo. Anzi, per il futuro di Cristiano c’è da tenere in grande considerazione il possibile ritorno al Manchester United. E proprio nei Red Devils milita Paul Pogba: con il francese si potrebbe mettere in piedi un clamoroso scambio, un doppio ritorno che sconvolgerebbe il mercato. Ci sarebbe spazio, inoltre, per l’arrivo di uno degli attaccanti sopracitati, dato che Pogba percepisce un ingaggio di circa la metà rispetto a quello di CR7. Prospettive che andranno valutate in ottica calciomercato: bivio per Cristiano Ronaldo, con maggiori possibilità di permanenza e botti in cantiere in caso di addio.