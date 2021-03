Cristiano Ronaldo in estate potrebbe tornare nuovamente al Real Madrid via Juventus: l’insidia per il portoghese sembra essere Haaland

Il mondo del calcio in estate potrebbe subire nuovamente un grande scossone: Cristiano Ronaldo, dopo tre anni, potrebbe lasciare Torino. La Juventus non può essere soddisfatta dei risultati sportivi raggiunti dalla squadra, con l’apporto del cinque volte Pallone d’Oro, in questi tre anni. L’obiettivo Champions League si è allontano ancora di più rispetto al triennio precedente e, complice anche la crisi economica causata dalla pandemia, i costi che la società deve sobbarcarsi per mantenere CR7 sembrano insostenibili. Ecco perché l’addio continua a trovare maggiori riscontri con il passare dei giorni e delle ore.

Come raccontato da Calciomercato.it settimana scorsa, dopo l’eliminazione subita contro il Porto, Jorge Mendes ha avviato i primi contatti con alcuni club per una cessione del suo più illustre assistito. Una delle maggiori insidie per il futuro di Cristiano Ronaldo, però, potrebbe essere rappresentata da Erling Haaland. Il destino del bomber norvegese, desiderio di tutti i grandi club europei, potrebbe rovinare i piani del fuoriclasse portoghese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, decisione del Real | Ronaldo o Haaland in estate

L’ennesima uscita precoce della Juventus dalla Champions League ha messo in moto i meccanismi di quello che potrebbe essere il grande affare del prossimo mercato. Se è vero che Cristiano Ronaldo ed il suo entourage hanno già iniziato a guardarsi intorno, anche la società bianconera sta facendo lo stesso. Come raccontato su queste pagine, infatti, ci sono stati i primi contatti con Raiola per portare Haaland a Torino. La macchina da gol del Borussia Dortmund, inoltre, potrebbe scombinare tutti i piani di CR7 e Jorge Mendes per la prossima estate.

Come rivelato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid avrebbe deciso di mettere uno tra Ronaldo e Haaland a disposizione di Zidane la prossima estate. Una gara serrata tra i due, con il norvegese che sembra godere dei favori della società per età e prospettive future. Nel caso in cui le ‘Merengues’ dovessero riuscire a prendere il classe 2000 più ambito del mondo, CR7 rimarrebbe bloccato a Torino e dovrebbe trovare un altro club disposto a sobbarcarsi il suo ingaggio faraonico. Il destino di Ronaldo sembra essere legato con un doppio nodo a quello di Haaland che, inoltre, rappresenterebbe anche il profilo ideale per sostituirlo in casa Juventus.