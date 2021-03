Calciomercato Juventus, Zidane su Ronaldo | “Lasciamolo tranquillo”

Arrivano le parole di Zinedine Zidane su Cristiano Ronaldo e il futuro del portoghese dopo la vittoria del Real

La vittoria del Real Madrid per 3-1 contro l’Atalanta ha fatto volare i ragazzi di Zidane ai quarti di finale. Il tecnico francese si è detto molto soddisfatto della prestazione dei Blancos, protagonisti di un’ottima prova in fase difensiva. Inevitabile pensare al colpo Cristiano Ronaldo per la prossima estate, soprattutto dopo l’uscita dalla Champions League della Juventus per mano del Porto.

Proprio di Ronaldo, Zidane ha parlato ai microfoni di ‘Mediaset‘ nel postpartita: “Ne abbiamo già parlato in questi giorni. Cristiano è un giocatore della Juve: dobbiamo lasciarlo tranquillo“. Insomma, per adesso il tecnico francese preferisce non andare oltre dopo le parole dei giorni scorsi.