Champions League, Real Madrid Atalanta 3-1 | Eliminati anche i nerazzurri

Anche l'Atalanta saluta la fase ad eliminazione diretta della Champions League. Non riesce la rimonta alla squadra bergamasca sul campo del Real Madrid: dopo l'1-0 dell'andata, i 'Blancos' si impongono per 3-1 e staccano il pass per i quarti di finale. Di Benzema, su un grave errore in disimpegno di Sportiello, il gol del vantaggio. Nella ripresa arriva anche il raddoppio dei padroni di casa su calcio di rigore, con Sergio Ramos che non fallisce dal dischetto.

All’83’ Muriel riaccende le speranze dei nerazzurri con un perfetto calcio di punizione, ma dopo solo due minuti Asensio chiude definitivamente il discorso qualificazione. La formazione di Zidane vola così ai quarti, mentre per le squadre italiane arriva la seconda eliminazione su due dopo quella della Juventus contro il Porto.

REAL MADRID-ATALANTA 3-1: 34′ Benzema (R), 60′ rig. Sergio Ramos (R), 83′ Muriel (A), 85′ Asensio (R)