Calciomercato Juventus, rinnovo o addio per Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è più incerto che mai, intanto arriva un’indiscrezione: “In caso di addio sarà ritorno allo United”

È arrivata, rabbiosa e tonitruante la reazione di Cristiano Ronaldo dopo la brutta prestazione esibita contro il Porto e l’annessa eliminazione dalla Champions League. Il portoghese ha fatto il campione e – al netto di un intervento involontario ma sanzionabile con il cartellino rosso – contro il Cagliari ha messo a segno la tripletta ‘perfetta’, segnando di destro, di sinistro e anche di testa. Nella giornata che ha sancito il suo sorpasso ufficiale a Pelé fra i migliori goleador della storia, ‘CR7’ ha esibito tutto il suo campionario di macchina da gol.

La prima rete è arrivata di testa, dopo essersi svincolato dalla marcatura, con uno stacco imperioso. La seconda su calcio di rigore, una delle specialità della casa, e l’ultima dopo aver frullato le gambe in un doppio passo e incrociando di sinistro per battere Cragno. La reazione sul campo è stata questa, ma fuori dai confini del rettangolo verde, come raccontato da Calciomercato.it, Jorge Mendes ha avviato i primi contatti per un eventuale separazione dalla ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | “In caso di addio sarà United”

Il tema al centro del dibattito sportivo di questi giorni è, senza ombra di dubbio, il futuro di Cristiano Ronaldo. Al riguardo si è espresso anche il giornalista Matteo Caronni che, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, ha dichiarato: “Secondo me CR7 rimane alla Juventus. Io lo terrei sicuramente e cercherei di farlo rinnovare, a cifre ovviamente meno onerose rispetto a quelle attuali”. Uno scenario che rappresenta anche una possibilità in quelle pagine bianche, ancora tutte da scrivere, che sono gli ultimi capitoli della sfavillante carriera del portoghese. Uno degli scenari possibili, ma non certo l’unico o il più probabile.

L’addio ad un anno dal termine della regolare scadenza del contratto che lega Cristiano Ronaldo al club bianconero, infatti, può tramutarsi in realtà questa estate. Matteo Caronni, al riguardo, ha una convinzione: “Se dovesse andare via non lo vedo al Real Madrid, anche per le questioni che ha avuto con il Fisco, per questo credo che non ritorni in Spagna”. Il giornalista, poi, ha aggiunto. “Lo vedo più verso un ritorno al Manchester United in caso di addio alla Juve”. Un’ipotesi romantica e suggestiva, quella di poter vestire di nuovo la mistica numero ‘7’ dei Red Devils, che potrebbe rappresentare una grossa tentazione per Cristiano Ronaldo. Prima, però, c’è una stagione da completare nel migliore dei modi ed un titolo da capocannoniere da vincere sul campo.

Dalla Spagna, però, arrivano indicazioni diverse riguardo ad un possibile ritorno di CR7 nella capitale iberica. Secondo ‘Defensa Central’, infatti, la Juventus sarebbe disponibile ad inserire Cristiano Ronaldo in una maxi operazione con il Real Madrid che porterebbe Isco a Torino. Il trequartista andaluso ha qualità uniche e che non riconducibili a nessuno all’interno della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Potrebbe essere proprio Isco il grande rinforzo in vista della prossima stagione.