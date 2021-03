Juventus, nuovo messaggio social di Cristiano Ronaldo

Nuovo messaggio di Cristiano Ronaldo all’indomani della tripletta rifilata al Cagliari e del sorpasso su Pelè per gol in carriera

Cristiano Ronaldo torna a parlare attraverso i propri canali social. L'attaccante della Juventus, al centro di rumors di mercato riguardo ad un possibile ritorno al Real Madrid, ha scritto su Instagram: "Ho ancora molto da raggiungere e lo faremo tutti insieme. Gli obiettivi sono fondamentali per ciò che sono. Non riesco a smettere di cercare di superarne altri, guardando sempre avanti al prossimo record".

“Voglio sempre di più ed è per questo che le persone dicono ho sempre tanta energia e che non mi fermo mai. – ha concluso il portoghese – Forse è vero, ma è essenzialmente ciò che mi tiene in vita!”.