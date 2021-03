Calciomercato Juventus, scambio con Ronaldo | “Operazione fattibile”

Annuncio clamoroso per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Possibile addio di Ronaldo: scambio in vista

Senza Cristiano Ronaldo è tutta un’altra Juventus. Spesso in negativo, come testimoniano i pareggi contro il Crotone e il Benevento nel girone di andata di Serie A, oltre alla sconfitta casalinga contro il Barcellona in Champions League. Talvolta anche in positivo, come capitato sempre in campo europeo in terra ucraina contro la Dinamo Kiev e soprattutto nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio. Senza il cinque volte Pallone d’Oro in campo, la squadra di Pirlo è sembrata più libera a livello mentale ed ha offerto una buona prestazione. La presenza di CR7 nella sfida decisiva di domani contro il Porto non è in discussione, ma c’è chi – come Bucchioni – ritiene il campione portoghese controproducente per il gioco della Juve. Nonostante un contratto in essere fino al 2022, aumentano i rumors su un possibile addio anticipato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, scambio tra Ronaldo e Pogba: le ultime

Di certo le pretendenti a Ronaldo non mancherebbero. I 31 milioni di euro a stagione di ingaggio sono un investimento importante per chiunque in tempo di coronavirus, ma almeno un paio di club possono ancora permetterselo. Se da un lato sembra sempre più raffreddarsi la pista che portava al Paris Saint-Germain, dall’altro si sta rafforzando la candidatura del Manchester United. “Penso che Ronaldo vada ai ‘Red Devils’, squadra nella quale si è imposto a livello internazionale dopo essere cresciuto nello Sporting, per aiutarli a rivincere la Premier League dopo tanti anni – ha detto il giornalista sportivo Graziano Campi a ‘Top Calcio 24’ – E secondo me Pogba farà il percorso inverso: ha fatto capire tante volte che sarebbe felice di tornare alla Juve. E’ una operazione fattibile“.