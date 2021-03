Klopp vive un momento pessimo sulla panchina del Liverpool: in caso di addio ai Reds sono già due i club pronti a duellare per il manager tedesco

Il Liverpool perde ancora. Stavolta a banchettare ad Anfield è addirittura il Fulham terzultimo in classifica. I Reds sono in caduta libera, hanno perso 6 partite di fila in campionato, qualcosa che non era mai successo a un club così glorioso. Klopp sta pagando sicuramente le tantissime assenze, avendo giocato a lungo con una difesa ‘di fortuna’, però la situazione sta precipitando e la questione è molto più grande. Ha vinto una sola partita delle ultime sei giocate, scivolando all’ottavo posto in classifica con anche una o due partite in più rispetto a chi lo precede.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Porto, le ultime dalla rifinitura e le scelte di Pirlo

Calciomercato Juventus, Klopp sprofonda con il Liverpool: possibile duello col Real

Una parte dei tifosi vorrebbe un cambio immediato per mettere un freno a questa emorragia di punti che rischia davvero di tenere il Liverpool fuori dalle coppe europee il prossimo anno. Un’eventualità che terrorizza anche la società, che però non sembra ancora voler prendere decisioni, anche perché non ci si può dimenticare delle tante splendide vittorie del manager tedesco, tra Champions League e campionato. In caso di ribaltoni soprattutto a fine stagione, ci sarebbero già due società pronte a cogliere l’occasione Klopp. Una è la Juventus, l’altra è il Real Madrid.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Perez, come si legge su ‘fichajes.net’, ha il nome dell’ex Dortmund da tempo sulla sua agenda e Zidane potrebbe seriamente lasciare il Bernabeu. Anche il club bianconero, in caso di fallimento totale di Pirlo che è lontano dalla vetta e rischia anche di finire fuori dalla Champions League, come riportato da Calciomercatonews.com alcuni giorni fa, potrebbe pensare davvero alla soluzione Klopp che darebbe senza dubbio una svolta importante, uno step in più anche a livello internazionale.