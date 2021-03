Juventus-Porto, le ultime dalla rifinitura e le scelte di Pirlo

Juventus-Porto, Pirlo prepara la formazione in vista del cruciale match di domani in Champions League con i lusitani

Dopo il tris rifilato alla Lazio, la Juventus torna subito in campo domani sera per il decisivo match di Champions League contro il Porto. Match da dentro o fuori per la squadra di Andrea Pirlo, che dovrà ribaltare il ko per 2-1 all’andata per staccare il pass per i quarti di finale della competizione europea più prestigiosa.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: “Via in prestito con obbligo”

Juventus-Porto, l’undici di Pirlo: rientra Arthur, in difesa favorito Bonucci

Rifinitura questa mattina alla Continassa per Cristiano Ronaldo e compagni, con il fuoriclasse portoghese che ritroverà una maglia da titolare dopo la panchina a scopo precauzionale di sabato contro la Lazio. In gruppo, almeno nella parte iniziale della seduta, anche Chiellini e de Ligt: da valutare le condizioni del capitano e del difensore olandese in vista della sfida con i ‘Dragoes’. Difficile un impiego di de Ligt (in campo con una fasciatura al polpaccio), mentre filtra un cauto ottimismo per Chiellini. Al fianco di Demiral nel pacchetto arretrato il favorito per una maglia da titolare è comunque Bonucci, subentrato nell’ultima fetta di partita con la Lazio. Sulle fasce invece spazio a Cuadrado e Alex Sandro davanti a Szczesny. Si candida per un impiego dal 1’ anche Arthur, che al pari di Bonucci ha ritrovato il campo sempre contro i biancocelesti nell’ultima gara dell’Allianz Stadium.

Il brasiliano farà coppia con Rabiot in mediana mentre il ballottaggio a destra riguarda McKennie (in leggero vantaggio) e Ramsey, con Chiesa a giostrare sulla sinistra. In attacco si ricomporrà il tandem formato da Ronaldo e Morata. Oltre a Dybala e Bentancur, indisponibile contro la formazione di Conceiçao anche lo squalificato Danilo.

Juventus, probabile formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Morata