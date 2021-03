Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista un fantasista argentino che indiscrezioni danno nel mirino del club bianconero

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Inghilterra e Spagna, il fantasista argentino è nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione. Parliamo di Giovani Lo Celso, 24enne nativo di Rosario attualmente in forza al Tottenham.

Lo Celso-Tottenham, divorzio a giugno: scambio con la Juventus

Anche se non soprattutto a causa di guai fisici (è ai box da dicembre), l’ex Betis non è riuscito a imporsi in quel di Londra. Mourinho non ci ha mai puntato con decisione e, come scrivono in Spagna oggi, non sembra volerci puntare in futuro continuando a fare affidamento su altri profili, da Ndombele fino a Lucas Moura. Per ‘Estadiodeportivo.com’, quindi, non c’è spazio per Lo Celso negli ‘Spurs’ e di conseguenza il suo addio a fine stagione è pressoché certo.

Il problema, semmai, sarà trovare un acquirente del suo cartellino costato quasi 50 milioni di euro tra prestito e riscatto. Occhio però proprio alla Juventus, che al club di Levy potrebbe volendo pure proporre uno scambio. Staremo a vedere.