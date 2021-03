Calciomercato Milan, no al colpo a zero dal Real Madrid!

L’indiscrezione dalla Spagna riguardo al futuro di Lucas Vazquez, laterale del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno

4 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 10 partite in tutte le competizioni. È il ruolino di marcia del Milan di Pioli, che dopo una pressoché perfetta prima parte di stagione sta accusando un momento di flessione. I rossoneri sono scivolati a -6 dall’Inter in campionato, e nelle prossime settimane affronteranno il Manchester United negli ottavi di finale di Europa League. Sono insomma settimane e mesi decisivi anche in casa Milan: Ibra e compagni non possono fallire l’obiettivo Champions League, che stravolgerebbe inevitabilmente anche le strategie di calciomercato. In questo senso, tiene sempre banco la questione rinnovi. Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic sono tutti in scadenza di contratto a giugno e non hanno ancora prolungato. La stessa situazione che sta vivendo Lucas Vazquez nel Real Madrid. Tuttavia, a differenza dei tre rossoneri, il futuro del laterale spagnolo sembra decisamente in bilico: il giocatore, infatti, potrebbe non rinnovare e lasciare i ‘Blancos’ a fine stagione. E tra le squadre accostate a Vazquez c’è anche il Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, dalla Spagna: dietrofront su Lucas Vazquez! I dettagli

Nonostante i recenti rumors riguardanti il club rossonero, non sembra esserci la Serie A nel futuro di Lucas Vazquez. Secondo quanto riferito dal portale ‘defensacentral.com’, infatti, dagli ambienti rossoneri sarebbero arrivate nette smentite sul presunto interesse per la firma del laterale a parametro zero. Un ‘assist’ anche al club madrileno e a Zidane: l’allenatore francese, infatti, stravede per il calciatore e a questo punto Florentino Perez potrebbe offrirgli il rinnovo di contratto in modo da garantire al tecnico la permanenza di uno dei suoi pupilli.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, Vazquez avrebbe rifiutato l’ultima proposta di rinnovo presentata dai ‘Blancos’ e al momento non sembra essere intenzionato a rifirmare con il Real. La situazione è dunque ancora in divenire. Vi terremo aggiornati.