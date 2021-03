Calciomercato Fiorentina, contatti avviati con l'entourage di Gattuso

A prescindere da come finirà la stagione, sembra lontano dalla Fiorentina il futuro di Prandelli: contatti con l’entourage di Gattuso, in uscita dal Napoli

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta, in extremis, patita in casa contro la Roma di Paulo Fonseca. L’ennesima di una stagione decisamente complicata, che ha visto anche avvicendarsi in panchina Beppe Iachini, poi esonerato per far posto al ritorno di Cesare Prandelli. Un cambio che non ha avuto gli effetti sperati, a parte l’exploit di Torino contro la Juventus nell’ultima partita del 2020. Da quel momento, tre le vittorie conquistate, sei sconfitte e due pareggi ottenuti da Ribery e compagni. La classifica piange e il terzultimo posto in classifica, attualmente occupato dal Torino con due partite da recuperare, è distante solo cinque punti. Il club del presidente Rocco Commisso è concentrato a cercare di raggiungere la salvezza prima possibile, ma si comincia a lavorare per la prossima stagione. A partire dal direttore sportivo, posto attualmente occupato da Daniele Pradè: come raccolto da Calciomercato.it nelle scorse settimane, la società gigliata è interessata a Cristiano Giuntoli, che potrebbe lasciare Napoli dopo sei stagioni. Ma si parla anche, com’è normale, del futuro della guida tecnica.

Calciomercato Fiorentina, contatti avviati con Gattuso

Il destino di Cesare Prandelli appare, ormai, segnato e sarà lontano dalla Fiorentina. Alla società toscana sono stati accostati diversi allenatori, da Maurizio Sarri a Luciano Spalletti, ma a spuntarla potrebbe essere Gennaro Gattuso. Se dovessero arrivare entrambi, si riformerebbe la coppia di Napoli. E stando a quanto sostiene ‘Kiss Kiss Napoli’, sarebbe avviati i contatti tra l’entourage dell’allenatore calabrese e i dirigenti di Rocco Commisso. Già in passato accostato alla ‘Viola’, l’ex tecnico del Milan è in scadenza di contratto con club di Aurelio De Laurentiis alla fine della stagione in corso e, a meno di clamorosi colpi di scena, non prolungherà il suo accordo con i campani. Adesso, però, ci sono da conquistare i rispettivi obiettivi, la Champions League per il Napoli e la salvezza per la Fiorentina. Del resto, se ne parlerà nelle prossime settimane.