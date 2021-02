Il Napoli di Gennaro Gattuso è caduto sotto i colpi del Granada ed è fuori ai sedicesimi di finale di Europa League: le ultime di Calciomercato.it sul futuro di Gennaro Gattuso

Non è bastata la vittoria di misura al Napoli di Gennaro Gattuso per ribaltare il discorso qualificazione e superare il Granada nel doppio confronto. Gli azzurri sono quindi fuori dall’Europa League, ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Gennaro Gattuso non verrà messo in discussione dalla società dopo questa sconfitta.

D’altronde, va specificata la sempre più profonda distanza fra la società e la gestione tecnica del Napoli con il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, anch’egli nell’occhio del ciclone, ma, come per Gattuso, confermato a tempo per necessità.