Calciomercato Juventus, intrigo Aouar | Liverpool e Inter le insidie

La priorità del prossimo mercato della Juventus sarà il centrocampo: la pista Aouar, però, potrebbe essere complicata dall’Inter

Anche in questa stagione il reparto più in difficoltà della Juventus è il centrocampo. Un problema irrisolto da diversi anni, che i bianconeri vorrebbero risolvere una volta per tutte. Nel prossimo mercato, infatti, la priorità della dirigenza piemontese sarà quella di rinforzare in maniera significativa la mediana, passaggio necessario per il salto di qualità a livello di squadra. Nella rosa a disposizione di Andrea Pirlo solamente Arthur, ancora ai box per infortunio, è in grado di palleggiare nello stretto e sotto la pressione degli avversari. Diversi sono i nomi che la Juventus sembra seguire per il prossimo mercato, ma uno in particolare sembra stuzzicare i bianconeri: Houssem Aouar.

Il centrocampista classe '98 sembra condensare tutte le caratteristiche ricercate dalla 'Vecchia Signora' ed i buoni rapporti col Lione potrebbero essere di grande aiuto per la riuscita dell'operazione. Il rischio, però, potrebbe essere rappresentato da un'operazione parallela dell'Inter.

Calciomercato Juventus, anche il Liverpool su Aouar | Colpa dell’Inter

Secondo quanto riportato da ‘AS’, su Houssem Aouar si sarebbe inserito anche il Liverpool. Oltre a Juventus e Real Madrid, dove Zidane sembra essere un grande estimatore del francese, ora ci sarebbero anche i ‘Reds’ sul centrocampista del Lione. L’inserimento degli inglesi sembra essere collegato alla situazione contrattuale di Georginio Wijnaldum, che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e non sembra più intenzionato a rinnovare. Sul jolly olandese, inoltre, potrebbe esserci l’ombra lunga dell’Inter: Beppe Marotta si è dimostrato a più riprese un maestro nel cogliere le occasioni a parametro zero e l’ex Feyenoord e PSV rappresenta un’occasione davvero ghiotta.

Con il Liverpool che si è rassegnato a perdere Wijnaldum, poi, Jurgen Klopp sembra aver individuato in Aouar il rinforzo ideale per il centrocampo. La forza economica degli inglesi, quindi, potrebbe scontrarsi con i piani della Juventus e mettere in difficoltà la società torinese. Nonostante i buoni rapporti con il presidente Aulas, i bianconeri potrebbero non riuscire a reggere il confronto economico con il Liverpool. Un intrigo di mercato il cui effetto domino potrebbe essere scatenato proprio dall’Inter di Marotta.