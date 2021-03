Juventus, vertice Elkann-Agnelli per stabilire se rinnovare l’attuale dirigenza bianconera: le ultime anche sul possibile ritorno di Marotta

Un momento difficile porta in dote, spesso e volentieri, anche qualche terremoto: uno scossone societario per risollevare la situazione, per ripartire con uno sprint diverso. Dopo il pareggio di Verona, si sono rincorse voci su voci sul futuro di Pirlo, di Paratici e dell’intero assetto dirigenziale bianconero. Si parte da un dato di fatto: siamo alla scadenza del triennio dei contratti dei vertici bianconeri al club e marzo è il mese nel quale, storicamente si prendono le decisioni per il rinnovo. Risultati altalenanti, il pericolo di addio ala Champions agli ottavi, le inchieste giudiziarie sono gli elementi che hanno fatto girare rumors incontrollati su avvicendamenti ed addii.

Juventus, incontro Elkann-Agnelli: le voci su Marotta

Calciomercato.it ha svolto verifiche con fonti di altissimo livello in seno al club bianconero: al momento, queste voci non trovano conferme. Ciò che, invece, è certo che nei prossimi giorni ci sarà il vertice decisivo: quello tra Andrea Agnelli e John Elkann, ovvero la presidenza e la proprietà. Filtra la possibilità che l’attuale assetto possa esser riconfermato: anche se c’è un precedente che fa giurisprudenza, quello di Marotta. All’attuale AD dell’Inter fu confermata informalmente la fiducia, prima di vedersi defenestrato.

Si è parlato anche di un ritorno proprio di Marotta: ieri i social facevano trapelare indiscrezioni assolutamente incontrollate. Da ambienti vicini al dirigente fioccano le smentite di rito: seguendo il flusso delle informazioni raccolte da Calciomercato.it, la possibilità di un ritorno di Marotta alla Juve sarebbe da collegarsi eventualmente ad un nuovo incarico di Andrea Agnelli nella galassia gestita da Exor.