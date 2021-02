Juventus, attacco alla dirigenza da parte di Fabio Ravezzani: “Declino dovuto all’arrivo di Ronaldo e agli addii di Marotta e Allegri”

Protagonista ieri nella sfida contro il Verona, Cristiano Ronaldo ha trovato la via del gol per la Juventus. Non è bastato però ai bianconeri per centrare la vittoria. Nel frattempo però piovono critiche contro Pirlo e la dirigenza. A muoverle è anche il giornalista Fabio Ravezzani: “Il declino della Juventus forse era fisiologico, ma ci sono state tre mosse che lo hanno accelerato: l’operazione CR7, l’allontanamento improvviso di Marotta e l’esonero di Allegri. Negli ultimi due casi i sostituti sono stati ampiamente inferiori a chi è andato via. Allegri è ancora libero…”.

Un segnale di come secondo Ravezzani, l’ex tecnico potrebbe essere l’uomo in grado di risollevare le sorti della Juventus.