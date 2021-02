La Juventus fermata sul campo del Verona vede allontanarsi, forse definitivamente, le speranze scudetto: anche Pirlo sotto accusa

La Juventus non va oltre il pareggio sul campo del Verona e vede allontanarsi, ancora di più, le speranze di agguantare il primo posto in classifica. La rete di Barak in risposta a Ronaldo ha mandato su tutte le furie i tifosi bianconeri che hanno messo sotto accusa un po’ tutti. Dal centrocampo ad Andrea Pirlo, con il tecnico criticato per alcune sue scelte di formazione e per non aver dato un’identità chiara alla squadra. Così c’è chi tira in ballo l’epoca – non felice per la Juve – Del Neri e chi parla di responsabilità “abnormi” per Andrea Pirlo. E non manca un tifoso che dà un giudizio che dice tutto sull’umore post Verona: “Senza Ronaldo la Juve si giocherebbe la zona playout con il Brescia in B”.

Ecco una raccolta di tweet:

Cioè rischiamo anche di perderla! Che tristezza! E che ansia ogni partita! #Jvtblive #VeronaJuve — Robi Nina (@Robi_Nina) February 27, 2021

Questi senza Ronaldo si giocherebbero la zona play-out in B col Brescia#VeronaJuve — Andrea Trespi (@AndreaTrespi) February 27, 2021

Va bene il centrocampo scarso ma qui le responsabilità di Pirlo sono ABNORMI#VeronaJuve — Simone Pizzo (@ilbaronejager) February 27, 2021

Pensiamo seriamente ad arrivare in CL.

Questa squadra, con questi giocatori e questo allenatore, non può fare di più.#VeronaJuve — Dez Laif (@DezLaif) February 27, 2021

La mediocrità fel centrocampo della @juventusfc e imbarazzante #VeronaJuve — Angelosica (@angeloSica1965) February 27, 2021