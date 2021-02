La Juventus pensa sempre ad un nuovo attaccante in vista della prossima stagione. Nel mirino potrebbe tornare in auge anche Mauro Icardi ma dalla Francia hanno le idee chiare

A dispetto della crisi economica attuale dovuta al Coronavirus, la Juventus la prossima estate potrebbe anche tornare a spendere su un top player, andando in particolare a caccia di un nuovo centravanti. Morata dopo un’ottima prima parte di stagione è andato via via calando e il suo bottino di reti, soprattutto in Serie A, è decisamente troppo misero in relazione all’investimento complessivo che richiederebbe una sua riconferma al centro dell’attacco di Pirlo. La dirigenza bianconera pensa quindi anche ad un nuovo bomber e potrebbe tornare ancora una volta di moda il profilo di Mauro Icardi. L’argentino del PSG è stato accostato alla società del patron Agnelli già in diverse circostanze e quest’anno sta vivendo una stagione non troppo brillante a livello personale.

Calciomercato Juventus, Icardi per l’estate: dalla Francia hanno le idee chiare

Icardi ha raccolto fin qui appena 15 presenze e soli 6 gol tra coppe e campionato, complici anche diversi problemi fisici. L’attaccante argentino è stato nel frattempo rimpiazzato in parte dall’italiano Moise Kean, e dalle parti di Parigi andrà quindi fatta una valutazione alla luce della grande abbondanza. L’obiettivo primario del Paris Saint Germain è trattenere i fenomeni Mbappe e Neymar mentre per tutti gli altri interpreti offensivi si apre una fase di valutazione sul futuro. In particolare secondo quanto sottolineato da ‘L’Equipe’, il PSG vorrebbe ancora contare sulle prestazioni di Icardi, in virtù anche del contratto fino al 2024. Non va comunque esclusa un’eventuale offensiva da parte della Juventus per la prossima estate, anche se le alte sfere del club transalpino non sembrano determinate a lasciarlo andare immediatamente. Icardi avrà dunque i prossimi mesi per convincere tutti in merito ad una nuova permanenza all’ombra della Torre Eiffel, dove le difficoltà quest’anno non sono di certo mancate.