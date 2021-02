Accordo tra calciatore e tecnico per la cessione alla fine della stagione. Juventus e Milan potrebbero cogliere al volo questa occasione di calciomercato

E’ un profilo internazionale di grande valore ed esperienza nonostante sia ancora giovane, un profilo che senz’altro potrebbe far molto comodo alle big italiane, in particolare a Juventus e Milan. Parliamo di Hector Bellerin, terzino destro spagnolo in forza all’Arsenal. Probabilmente ancora per poco, dato che il ‘Mirror’ parla apertamente di accordo tra lui e il tecnico dei ‘Gunners’ Arteta per una separazione alla fine di questa stagione.

Calciomercato, idea Bellerin per Milan e Juventus: ‘carta’ Rabiot per i bianconeri

In scadenza nel giugno 2023, ecco che la prossima sessione di calciomercato può davvero essere l’ultima chance per l’Arsenal per ottenere una cifra importante dalla cessione del 25enne cresciuto nel Barcellona e che proprio ai catalani – oltre che al Paris Saint-Germain – piace moltissimo. 28-30 milioni di euro potrebbero chiedere i londinesi per il cartellino di Bellerin, cifra che Juve e Milan possono volendo provare ad abbassare con l’inserimento di una contropartita tecnica.

I bianconeri, per esempio, avrebbero la possibilità di utilizzare la ‘carta’ Rabiot, che in Inghilterra danno da tempo nel mirino proprio dell’Arsenal.