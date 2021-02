Verona-Juventus, UFFICIALE: un positivo al Covid!

Il Verona, avversario questa sera della Juventus di Pirlo, ha comunicato che un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid

Arrivano brutte notizie in casa Verona nel giorno della sfida alla Juventus di Pirlo, in programma questa sera alle ore 20.45. Come comunicato dal club attraverso una nota ufficiale, un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Coronavirus dopo l’ultimo ciclo di tamponi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Verona-Juve, un positivo al Covid nel club gialloblù! Il comunicato

Questo il comunicato della società: “Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19“. Il Verona fa sapere che “l’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”. Il match, dunque, non è al momento a rischio stando al protocollo attualmente in vigore in Serie A.