L’agente di Koopmeiners apre ad un approdo in Italia del centrocampista. Il calciatore dell’Az Alkmaar piace a Milan, Inter, Napoli e Roma

Potrebbe esserci l’Italia nel futuro di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, accostato in passato soprattuto al Milan, sta continuando a mettersi in mostra con la maglia dell’Az Alkmaar. In Eredivisie i gol segnati, in 23 match, sono stati addirittura 12. Non male per un calciatore che ha giocato soprattutto da mediano. Un altro dato che non è passato inosservato è quello relativo ai minuti disputati: il classe 1998, infatti, non ha ancora saltato un secondo, restando sempre in campo.

Koopmeiners è certamente l’uomo simbolo dell’Az ma il prossimo calciomercato dovrebbe essere quello dell’addio all’Olanda. Il contratto scade il 30 giugno 2023 ma sembra davvero essere arrivato il momento del salito di qualità in un club di maggiore prestigio.

Come detto nel suo futuro potrebbe esserci il campionato italiano. Oltre al Milan si sono fatti nomi di Inter, Roma e Napoli: “La Serie A è un’opzione gradita, l’Italia gli piace moltissimo – afferma il suo procuratore Bart Baving ai microfoni di ‘Minutidirecupero.it’ – sia dal punto di vista del campionato che del paese. Adora la cucina italiana e spesso ha fatto le vacanze lì da voi. Lì è stato al mare, ma ha anche visitato Roma, Firenze e Venezia. Conosce persino qualche parola in italiano”.

FUTURO – “Ciò che posso raccontare è che su di lui ci sono le squadre di tutti i top campionati. Per lui è giunto il momento del prossimo step ma è giusto chiarire che il suo focus è interamente sull’AZ”.

Calciomercato, futuro Koopmeiners: l’interesse di Napoli, Roma e Inter

In merito all’interesse delle italiane e in particolare del Napoli, Baving si è così espresso: “Non si sono mai spinte a compiere passi concreti, almeno finora. Manifestazioni di interesse quelle sì, ci sono state, ma mai nulla di più sin qui. In ogni caso si tratta di un giocatore che può ricoprire praticamente tutte le posizioni del centrocampo a prescindere da quale sia il sistema di gioco. Napoli? Ciò che conta per Teun è che si tratti di un club importante, e certamente gli azzurri lo sono”.

PREZZO – “20-30 milioni? Si, più o meno l’orizzonte dovrebbe essere quello, ma poi decide l’AZ che conosce quelle che sono le ambizioni del ragazzo”.”

Koopmeiners in estate è stato accostato soprattuto al Milan, che era alla ricerca di un centrocampista per completare il pacchetto dei mediani. Con il riscatto di Meite, che appare sempre più lontano, il nome dell’olandese potrebbe tornare di moda ma bisognerà battere un’importante concorrenza.