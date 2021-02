Arrivano novità importanti in merito al futuro societario dell’Inter. Il chiarimento arriva direttamente da una nota ufficiale di Inter Media and Communication SpA

Mentre l’Inter di Antonio Conte lavora sodo a caccia di uno scudetto che manca ormai da troppi anni, sul versante societario la dirigenza e la proprietà sono impelagate in altre problematiche. Nello specifico va monitorata la situazione economica del club meneghino, che complice anche la pandemia, ha inevitabilmente condizionato anche le ultime sessioni di calciomercato di Marotta e soci. Da diverse settimane ormai si parla di una trattativa con il fondo inglese, BC Partners per un passaggio di proprietà che segnerebbe l’ennesimo cambiamento degli ultimi anni per la società ora tra le mani di Suning.

Inter, il futuro di Suning: “Resta aperta la ricerca di partner strategici”

Tante le speculazioni dell’ultimo periodo sul futuro della società, con Suning evidentemente a caccia di liquidità importanti, in particolare dopo la sospensione in borsa del titolo. Attraverso un comunicato pubblicato questa mattina, Inter Media and Communication, ha provato a fare chiarezza in merito al futuro societario del club nerazzurro. Nello specifico Suning ha garantito la continuità nell’impegno finanziario ma al contempo è a caccia di nuovi partner come si evince da una parte specifica del lungo comunicato pubblicato sui canali ufficiali: “Nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità in corso, l’azienda e la nostra proprietà sono in trattative per fornire una serie di soluzioni al riguardo. Sebbene Suning abbia confermato il proprio impegno per il supporto finanziario continuo del club con o senza ulteriore supporto esterno, è anche ragionevole e prudente guardare al di fuori. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti”.