SUNING-INTER: "Si cerca liquidità, parte della società in vendita"

Titolo SUNIG sospeso in borsa in CINA: Ecco gli scenari per l'Inter!



Con il nostro ospite Franco Vanni, parliamo di Inter e della notizia della sospensione in borsa del titolo di Suning, proprietaria dell'Inter.Suning è alla ricerca di liquidità e per questo ha messo in vendita quote del titolo, scopriamo insieme a Franco le possibili ripercussioni e gli scenari che si potrebbero aprire per l'Inter di Antonio Conte. Tutte le news di calciomercato Inter insieme a noi!



