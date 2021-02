Al termine di Verona-Juventus Andrea Pirlo nei commenti post gara ha risposto in maniera stizzita in diretta tv

Andrea Pirlo commenta il pareggio tra Verona e Juventus che toglie forse le ultime speranze di raggiungere lo scudetto da parte dei bianconeri. Un 1-1 maturato al termine di una gara che i bianconeri hanno affrontato in piena emergenza con il tecnico costretto ad adattare diversi calciatori in posizioni diverse da quelle solitamente ricoperte. Proprio le scelte di formazione di Pirlo sono state al centro delle domande poste all’allenatore negli studi di ‘Sky’. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

In particolare Giancarlo Padovan ha chiesto al tecnico della Juventus il perché delle scelta di schierare alcuni calciatori fuori ruoli, come Chiesa e Bernardeschi. La risposta dell’allenatore è stata un po’ stizzita: “Scusi, ma lei chi avrebbe schierato?”. Queste le parole di Pirlo che ha comunque difeso le proprie scelte, rimarcando come “Chiesa è un esterno offensivo, ma in carriera ha spesso giocato anche in questo ruolo”.