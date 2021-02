Spesso accostato a club come Barcellona e PSG, lo spagnolo dell’Arsenal Hector Bellerin potrebbe diventare un’occasione importante per la Juventus

Occhi puntati anche in Premier League per la Juventus in vista della prossima estate di calciomercato. I bianconeri, che ieri hanno pareggiato a Verona complicando ulteriormente la rincorsa scudetto, a fine stagione potrebbero rivoluzionare alcuni reparti. Viste le tante problematiche di quest’anno non è da escludere un innesto per le fasce difensive con la chance ghiotta che potrebbe arrivare proprio dall’Inghilterra. L’Arsenal ed Hector Bellerin potrebbero infatti dirsi addio al termine dell’attuale campionato.

Calciomercato Juventus, niente Barcellona e PSG: chance Bellerin

Secondo quanto sottolineato da ‘ESPN’ Bellerin voleva lasciare i ‘Gunners’ alla fine della scorsa stagione, ma un incontro con il manager Mikel Arteta lo ha convinto a rimanere per un altro anno. Il difensore partirà dunque in estate e tra i club accostati nei mesi scorsi ci sono titani come PSG e Barcellona. Il terzino iberico ha ancora altri due anni di contratto e l’Arsenal avrebbe identificato proprio il finale di questa annata come il miglior momento possibile per provare a monetizzare il suo addio. Stando alle ultime notizie però Barça e Paris non sembrerebbero più interessate a Bellerin con la Juventus che rimarrebbe così, ad oggi, l’unica big europea in corsa ed interessata alle prestazione dell’esterno classe 1995.

Il terzino di Badalona ha collezionato fin qui 28 presenze ed un gol e 4 assist tra coppe e campionato, e a dispetto di altre annate non ha riscontrato particolari problemi fisici, che spesso ne hanno limitato la carriera. Con un accordo in scadenza 2023 il suo profilo potrebbe essere molto allettante per la Juve di Andrea Pirlo.