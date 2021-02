Stroppa a rischio esonero per il calciomercato Crotone, anche Zenga tra i nomi caldi

Sei sconfitte consecutive, meno otto punti dalla zona salvezza. Il Crotone, dopo 24 giornate di campionato, sembra già diretto verso la retrocessione in Serie B. Il tecnico Stroppa è stato confermato nelle scorse settimane, ma la sconfitta casalinga di oggi contro il Cagliari sembra aver compromesso ulteriormente la sua posizione: l’esonero non è da escludere. Difficile, per qualsiasi allenatore, accettare l’impegno gravoso con la concreta prospettiva di retrocedere. Tuttavia non mancano i nomi caldi.

Calciomercato Crotone, Stroppa a rischio esonero: Zenga e Andreazzoli nomi caldi

Come anticipato da Calciomercato.it, tra i candidati per la panchina del Crotone c’è Walter Zenga. Per il tecnico si tratterebbe di un gradito ritorno in terra calabrese. Altro profilo plausibile è Aurelio Andreazzoli, mentre piste difficili sono quelle che portano a tecnici attualmente liberi come Roberto Donadoni, Gian Piero Ventura e Luigi Di Biagio. Attualmente il Crotone è fermo all’ultimo posto in classifica a quota dodici punti.