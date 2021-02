Le ultime e i retroscena sulla conferma di Giovanni Stroppa alla guida del Crotone dopo la sconfitta contro il Sassuolo

Nella giornata di ieri, Calciomercato.it aveva illustrato la situazione in casa Crotone dopo la sconfitta interna col Sassuolo. La situazione di Giovanni Stroppa è stata posta in analisi dalla società calabrese, poco contenta dei 12 punti in 22 partite e del conseguente ultimo posto in classifica. C’è stato infatti – come anticipato dalla nostra redazione – un lungo incontro tra l’allenatore e la dirigenza, desiderosa di vedere un po’ di cattiveria agonistica in più per uscire da questa situazione difficile. Un meeting in cui è stata ribadita la fiducia nei confronti del tecnico. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Non è ancora chiaro per quanto tempo la fiducia verso Stroppa continuerà, e ci sono alcuni fattori da considerare. Per una valutazione di tipo economico, Vrenna e Ursino vorrebbero evitare di ingaggiare un nuovo allenatore. I papabili per il dopo Stroppa sono poco entusiasti di subentrare in una situazione difficile come questa, eccetto Walter Zenga. E la prossima giornata c’è Juventus-Crotone. Si andrà avanti, almeno per ora, con l’attuale allenatore.