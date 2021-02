Altra sconfitta per il Crotone, stavolta contro il Sassuolo. Per la panchina dei calabresi c’è Zenga: le ultime di Calciomercato.it

Il campionato di Serie A è molto complicato per le neopromosse. Spesso capita che un progetto che sembrava promettente in cadetteria, venga disintegrato dalle difficoltà che presenta la massima serie. Non sempre le esperienze proseguono positivamente come sta capitando allo Spezia di Italiano o al Benevento di Inzaghi. Per il Crotone, infatti, la situazione è ben diversa. Troppo pochi 12 punti in 22 partite di campionato. La squadra di Stroppa è sempre più ultima ed è inevitabile fare delle valutazioni.

Questo pomeriggio è arrivata la sconfitta contro il Sassuolo, la quarta consecutiva. In totale, sono solo tre le vittorie conquistate finora, tutte in casa. Solo due punti raccolti in trasferta e ciò incide sulla classifica del Crotone. Il rendimento casalingo è superiore ad alcune rivali per la salvezza come Parma, Cagliari, Torino. Quello in trasferta è semplicemente disastroso. Il quartultimo posto è ancora alla portata, ma per quanto? La squadra di Stroppa, dovesse continuare a perdere, rimarrebbe sempre più indietro. A quel punto una rimonta sarebbe molto complicata.

Crotone, Stroppa in bilico: Zenga c’è

Giovanni Stroppa alla guida dei ‘pitagorici’ in Serie B ci ha vinto un campionato. La massima serie, però, presenta mille difficoltà e il Crotone le sta palesando tutte. In primis, una difesa che ha subito oltre 50 gol. L’estate scorsa, erano arrivati Lisandro Magallán, Sebastiano Luperto, Djidji e Marrone. Il ds Ursino ha fatto il possibile con le risorse economiche che aveva a disposizione. Ma considerando i risultati, il futuro di Stroppa è in bilico.

L’allenatore del Crotone ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e il presidente Vrenna, per salvare la categoria, potrebbe optare per un cambio. Secondo informazioni raccolte da Calciomercato.it, uno dei candidati è Walter Zenga. Si tratterebbe di un ritorno visto che ha già allenato in Calabria dal dicembre 2017 al giugno 2018. La voglia di rimettersi in gioco è tanta e Zenga sarebbe contento di tornare in una piazza calda come quella di Crotone.