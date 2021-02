Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Demiral | Retroscena sul Milan

Demiral è uno dei giocatori della Juventus più corteggiati sul calciomercato. Dalla Premier al Milan fino addirittura al Real Madrid: le ultime sul difensore turco

Merih Demiral si è rilanciato alla grande nelle ultime settimane con prestazioni di assoluto spessore, scacciando del tutto le voci di un possibile addio alla Juventus. Non quelle, però, che lo danno nel mirino di diversi club europei, alcuni di medio-grande cabotaggio, altri di grandissimo prestigio. Stando a ‘Fanatik’ il centrale turco piace di fatto a mezza Inghilterra, col Tottenham tornato partecipe di una concorrenza che comprende già Leicester e Liverpool.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’annuncio del presidente: “Zidane prima scelta!”

Demiral farebbe poi gola pure al Real Madrid, che a fine stagione potrebbe perdere a zero il suo leader e capitano Sergio Ramos. Sempre dalla Turchia, poi, rilanciano il Milan, seppur in chiave retroscena. Qualcosa in tal senso uscì già qui in Italia, comunque il dietro le quinte di stampo turco sostiene che i rossoneri provarano a strapparlo alla Juve quando indossava ancora la maglia del Sassuolo – che lo prese in sinergia coi bianconeri dall’Alanyaspor – con una offerta da 35 milioni di euro.