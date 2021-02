Il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, strizza l’occhio a Zinedine Zidane per la panchina della Francia

Sono settimane piuttosto delicate in casa Real Madrid. Dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re, seguita da nuovi passi falsi in Liga che hanno allontanato ulteriormente l’Atletico Madrid, si è tornato a parlare con insistenza del possibile esonero di Zinedine Zidane. Eventualità che l’allenatore francese sembra aver ancora una volta allontanato negli ultimi giorni. Tuttavia, una separazione a giugno con i ‘Blancos’ è data sempre più probabile.

Come noto, Zidane è già stato accostato anche alla panchina della Juventus ed è il preferito di Agnelli. Ma non solo. Anche la Federcalcio francese, infatti, punta sul tecnico per il post Deschamps. In un’intervista rilasciata a ‘RTL’, il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, ‘chiama’ Zidane: “Abbiamo ottimi rapporti con Zidane. Non ho paura ad ammettere che se Didier Deschamps dovesse decidere di fermarsi, beh, Zidane sarebbe il primo nome che mi verrebbe in mente come sostituto. Il giorno in cui Deschamps terminerà il suo contratto, non lo rinnoverà o se ne andrà, se Zidane sarà disponibile sarà lui l’uomo che guiderà la Francia”.