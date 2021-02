In diretta ai microfoni di CMIT TV è intervenuto uno dei tanti doppi ex di Napoli-Juventus, Nicola Amoruso: le sue parole

A poche ore dalla supersfida tra Napoli e Juventus che ha un peso specifico enorme per entrambe le squadre, Nicola Amoruso ne ha parlato con noi ai microfoni di CMIT TV. L’ex attaccante, che ha vestito in carriera entambe le maglie, ha detto la sua alla tv ufficiale di Calciomercato.it: “Il Napoli non può prescindere dai suoi giocatori migliori, il suo problema è di organico e non di ‘contenuti’ e idee.

L’ex bomber della Reggina dei miracoli ha parlato a CMIT TV anche di Antonio Conte e del battibecco con Agnelli: “C’è ancora un conto aperto con il presidente e con la Juve. Il rapporto tra lui e i bianconeri si sta sgretolando piano piano, per Antonio è una sfida personale”.