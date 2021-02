La Juventus non arriva al meglio alla sfida di Champions contro il Porto. C’è anche un calciatore a rischio operazione: le ultime sull’infermeria

È già tempo di tornare in campo per la Juventus che non ha neanche il tempo di ricompattare le idee dopo il KO di Napoli, che all’orizzonte ha già una partita decisiva. Mercoledì sera gli uomini di Pirlo scenderanno in campo in Champions League per sfidare il Porto in trasferta nel match d’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. Una partita già fondamentale per misurare le ambizioni di Ronaldo e soci chiamati a rialzare subito la testa dopo la sconfitta dello stadio Maradona che ha incrinato nuovamente le certezze degli uomini di Pirlo che dovranno fare peraltro a meno anche di Juan Cuadrado. Il colombiano, come appreso nelle scorse ore dalla stessa Juventus, ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L’esterno bianconero sarà quindi rivalutato tra 10 giorni ma non è di certo l’unico calciatore infortunato.

Juventus, allarme verso il Porto: rischio operazione per Arthur

Parzialmente in gruppo Dybala e Ramsey nell’allenamento di oggi con Pirlo che spera di riaverli almeno per la panchina contro il Porto in una complicata corsa contro il tempo. Chi invece ha problematiche più serie da affrontare è il brasiliano Arthur, ancora out per una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le tempistiche di rientro del centrocampista ex Barcellona, arrivato in uno scambio con Miralem Pjanic, sono ancora tutte da definire e restano altamente incerte. La Juve aspetta ancora l’evoluzione dell’infortunio di Arthur: nel peggiore dei casi si ricorrerà ad una operazione per risolvere il problema. Il che lo porterebbe a star fuori almeno un mese.

Pirlo fa dunque la conta degli infortunati e spera di recuperare presto calciatori importanti in vista delle prossime settimane che saranno decisive per praticamente tutti gli obiettivi stagionali della Juventus. Dalla corsa scudetto complicata al sogno Champions, fino alla finale di Coppa Italia.