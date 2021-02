Nedved e Paratici sono stati ripresi mentre protestavano in maniera accesa, verosimilmente durante Napoli-Juventus: ecco cosa rischiano

Il match tra Napoli e Juventus è sempre denso di aspettative, tensioni e polemiche. La squadra di Gattuso ha ottenuto una vittoria fondamentale soprattutto per il morale della sua squadra in un momento complicatissimo. Ma dall’altra parte per i bianconeri è stata una mazzata tremenda in ottica scudetto, con l’Inter ora a più 8 anche se con una partita in più.

Napoli-Juventus, il video coglie Paratici e Nedved | Può indagare la Procura

La sfida del Diego Armando Maradona però potrebbe lasciare ulteriori strascichi extra-campo. Ha fatto il giro del web il video che vedeva protagonisti Fabio Paratici e Pavel Nedved in tribuna a protestare in maniera decisamente colorita e forte nei confronti dell’arbitro Calvarese. Come scrive ‘Il Corriere dello Sport’, il filmato in questione potrebbe anche portare la Procura Federale ad aprire una nuova indagine. Per fare questo, però, va prima accertata la veridicità del video, che siano effettivamente Paratici e Nedved che sia stato girato in Napoli-Juventus. Questo perché non si tratta di immagini girate dai circuiti ufficiali, ma amatoriali probabilmente ad opera di addetti ai lavori dello stadio Maradona. E un’indagine della Procura, ovviamente, potrebbe avere come risvolto anche una squalifica o un deferimento.

Il tutto in un momento già decisamente pieno e sotto osservazione per la Juventus. La Procura infatti sta indagando anche sugli episodi di Juventus-Inter, con l’ormai famoso battibecco tra Conte e Agnelli che ha portato anche alle scuse del tecnico nerazzurro nella conferenza prima di Inter-Lazio. Un periodo di grande lavoro anche in seguito alla vicenda Ibrahimovic-Lukaku, che porta a tre le questioni importanti e degne di nota all’attenzione del Procuratore Federale nel giro di neanche tre settimane. Nel postpartita di Napoli-Juventus, anche Andrea Pirlo si è lamentato in maniera evidente davanti alle telecamere per il rigore assegnato agli azzurri per il fallo di Chiellini. “Rigore dubbio, se lo avessero dato a noi ci sarebbero stati molti più casini. Siamo sulla bocca di tutti, a noi neanche lo avrebbero fischiato”, le parole del tecnico.