La reazione di Fabio Paratici, CFO bianconero, contro il quarto uomo Calvarese sulle tribune del ‘Maradona’ durante Napoli-Juventus

Nuove polemiche al termine di Napoli-Juventus. Mentre non si è ancora spento l’eco del turbolento match di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter con lo scontro verbale Agnelli-Conte, anche nella sfida del ‘Maradona’ i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ hanno mostrato un certo nervosismo durante la partita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo nei guai per la Champions | Recupero impossibile

Napoli-Juventus, le proteste di Paratici contro Calvarese

Pirlo nel post-gara è intervenuto mostrando le sue perplessità sul fallo da rigore di Chiellini su Rrahmani che ha poi deciso la partita, mentre in tribuna è stato Fabio Paratici a protestare per una decisione arbitrale contro la Juve. Non ripreso dalle telecamere ma attraverso un telefonino, il CFO bianconero si è scagliato contro il quarto uomo Calvarese: “Vergognati Calvarese, c****! Come fai a non ammonire?“. A protestare con Paratici pure il vicepresidente Nedved, anche lui presente sulle tribune del ‘Maradona’. Non il modo migliore in casa Juve per arrivare verso la fondamentale sfida di Champions League in programma mercoledì in casa del Porto.